  • 0
Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Kategoriler

Sırt Çantası
Bel Çantası
Laptop Kılıfı
Giyim
Cüzdan ve Kartlık
Image
Image

PAEN

featuresGüvenli Ödeme256 Bit SSL ile Güvende Alışveriş
featuresÜcretsiz Kargo1.000 TL ve Üzeri Siparişlerde Ücretsiz Kargo
featuresKolay İade15 İş Günü İçerisinde Kolay İade

Gerçek Müşteri Yorumları

6500+ yorum
★★★★★23/06/24
Çok kaliteli ve şık.
Çok kaliteli ve şık. Kesinlikle fotoğraflarda göründüğü gibi. Tavsiye ederim ✨
Serra B.
Valiz
Classic Valiz - PAEN
★★★★★03/07/25
Harika!
Siparişi verir vermez kargom hazırlandı ertesi gün elime ulaştı, harikasınız. Çantama da bayıldım teşekkür ederim.
Tuğçe V.
Bel Çantası
Classic Bel Çantası - MUGO
★★★★★02/05/25
Mükemmel
Ürünler ciddi anlamda çok kaliteli, çok memnun kaldım. Teşekkürler.
Can B.
T-shirt
Oversize T-shirt - PAEN
★★★★★20/04/24
Harika operasyon
Fuar için çanta ihtiyacım vardı. Yetişir mi diye tedirgin olurken 2 gün içinde teslim aldım. Kullanışlı bütün ihtiyaçlarım tek çantaya çok kolay sığıyor. Şirket siparişlerinde isim yazmanın limitini düşürseniz keşke, genç girişimciler mağdur :)
Emre T.
Sırt Çantası
Work Sırt Çantası - MUGO
★★★★★04/09/25
Teşekkürler Paen
Günlük kullanım için birebir bir ürün. Kışın yağmurlu havalarda da gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Ayrıca görünüş açısından da dikkat çekici. İş yerindeki arkadaşlarımdan övgüler alan bir ürün.
Batuhan Muhammet S.
Sırt Çantası
Sırt Çantası - PAEN
★★★★★30/01/25
Harika
Yumuşacık ve kalın almayanlar veya almayı düşünenler hiç düşünmeden sipariş versinler. :)
Berkan C.
Hoodie
Basic Hoodie - MUGO
★★★★★20/04/25
Harika bayıldm
Aşırı kaliteli ve çok şık. Hemde çok kullanışlı bir çanta.
Beste Ç.
Organizer
Grid Düzenleyici - PAEN
★★★★★14/07/25
Kaliteli
Hem MacBook'umu hem de ön ve arka cepleriyle kablolarımla eşyalarımı rahatlıkla koyup kullanabiliyorum. Kesinlikle harika!
Kaan M.
Laptop Kılıfı
Edge Laptop Kılıfı - MUGO
★★★★★08/06/25
Birazdan bi 3 tane daha alacağım.
Çok çok iyi, fiyat performans olarak ülkede daha iyisi yok.
İzzet Kerem K.
T-shirt
Basic T-shirt - PAEN
★★★★★11/05/25
Yeşil Rengi Çok Güzel
Hediye olarak aldım. Tam istediğim gibi oldu. Rengi çok tatlı
Atahan Y.
Omuz Çantası
Moon Omuz Çantası - PAEN