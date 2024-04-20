★★★★★03/07/25
Harika!
Siparişi verir vermez kargom hazırlandı ertesi gün elime ulaştı, harikasınız. Çantama da bayıldım teşekkür ederim.
Tuğçe V.
Classic Bel Çantası - MUGO
★★★★★20/04/24
Harika operasyon
Fuar için çanta ihtiyacım vardı. Yetişir mi diye tedirgin olurken 2 gün içinde teslim aldım. Kullanışlı bütün ihtiyaçlarım tek çantaya çok kolay sığıyor. Şirket siparişlerinde isim yazmanın limitini düşürseniz keşke, genç girişimciler mağdur :)
Emre T.
Work Sırt Çantası - MUGO
★★★★★08/06/25
Birazdan bi 3 tane daha alacağım.
Çok çok iyi, fiyat performans olarak ülkede daha iyisi yok.
İzzet Kerem K.
Basic T-shirt - PAEN